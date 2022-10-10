كييف تعيد فتح التحقيق في إغلاق ملاجئ الحماية من الغارات الجوية بعد الهجمات الأخيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحقق السلطات في كييف، فيما إذا كان إغلاق ملجأ مخصص للحماية من الغارات الجوية أسهم على ما يبدو في مقتل ثلاثة أشخاص خلال الهجمات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية.

وطلب عمدة كييف فيتالي كليتشكو من مكتب الرئيس الأوكراني، إقالة زعيم منطقة ديسنيانسكي في كييف دميترو راتنيكوف من منصبه خلال فترة التحقيق.

وأصابت الصواريخ مستشفى في منطقة ديسنيانسكي ليلا. واشتكى زوج امرأة لقيت حتفها في الهجوم لاحقا من أن الملجأ المخصص للحماية من الغارات الجوية كان مغلقا.

وقال الرجل إنهم طرقوا أبواب الملجأ لكن لم يفتحها أحد.

وكان هناك طفل من بين القتلى في الهجوم الأخير الذي أطلقت فيه صواريخ إسكندر على المدينة، بحسب مصادر أوكرانية.

وأعلن كليتشكو اليوم الخميس أنه سيتم فحص الملاجئ في جميع مناطق كييف الأخرى.