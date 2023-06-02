أبو الغيط: فكرت في الانتحار حين وقعت حرب 5 يونيو 1967

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه حين وقعت حرب 5 يونيو 1967 كان دبلوماسيًا شابًا وفكر في الانتحار حينها.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص أجراه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «فكرت في الانتحار بعد 5 يونيو ودا ذكرته في كتابي، وحضرت 28 يناير 2011 وقلت لك حينها عندما وجدتك تبكي، قلتلك مصر دولة عظيمة كبيرة لن تهتز، وإذا اهتزت فلديها القوات المسلحة التي ستحميها، وعندما عدت إلى القاهرة قلت إن القوات المسلحة عليها مسؤوليتها وسوف تمارسها، وتفهم الشعب المصري هذا الكلام واستجابت القوات المسلحة لنزول المصريين في 30 يونيو».

وتابع: «القوات المسلحة المصرية سبيكة تصاغ في فرن حامي للغاية اسمه الوطنية المصرية،والرحمة الإلهية بمصر أنه كان هناك رجل قادر على أن يتحمل المسئولية؛ فتحمل لأن الشعب طلب منه ذلك، لأن المصريين كانوا يطالبون الجيش بالتدخل، وكان هناك وفد إعلامي كبير للغاية زار فرقة من فرق الجيش وطلبوا من الجيش التدخل».

وأكد: «مصر مختلفة عما حدث في بقية الإقليم، لأن لديها قوات مسلحة صهرت في سبيكة مختلفة عن العشائرية والقبلية والمصالح الفئوية».