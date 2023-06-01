مايكروسوفت توفر روبوت بينج المعتمد على الذكاء الاصطناعي لمتصفحي كروم وفايرفوكس

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن عدد من التغييرات القادمة لروبوت بينج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن بينها دعم متصفحات الطرف الثالث، مثل كروم وفايرفوكس.

وصرح ميخائيل باراخين، رئيس خدمات الويب والإعلانات في مايكروسوفت، على تويتر، بأن فريق تطوير روبوت بينج سيُجري أولى تجارب عمل الروبوت على متصفحات الطرف الثالث، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث خلال وقت قريب.

ويوجد بالفعل العديد من الإضافات التي تمكن المستخدمين من استخدام روبوت بينج أو ChatGPT داخل متصفحات جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس، لكنها إضافات غير رسمية تابعة لمطورين مستقلين.

وسيكون الدعم الرسمي للمتصفحات الخارجية خيارًا أفضل للمستخدمين ومايكروسوفت على حدٍ سواء، إذ تأمل الشركة الأمريكية أن يصل الروبوت إلى عدد أكبر من المستخدمين، لتدريب وتطوير الروبوت بشكل أسرع.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت بالفعل روبوت بينج إلى متصفحها إيدج في وقتٍ سابق، بالإضافة إلى تضمينه في محرك البحث الخاص بها، ونظام ويندوز، ومختلف التطبيقات والخدمات التابعة لها، كما ألغت شرط تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت لاستخدام الروبوت.

وبالإضافة إلى دعم المتصفحات الأخرى، أشار باراخين إلى تحسينات قادمة لما أطلق عليه "معدل الانفصال"، ما يعني إصلاحًا لمشكلة توقف الروبوت عن الاستجابة، وانتهاء جلسة الدردشة فجأةً، وهي مشكلة تصاعدت الشكاوى بشأنها، وخاصةً لدى المستخدمين الذين يعتمدون على الروبوت في التعامل مع الأكواد البرمجية.

وستكون هناك تحسينات أخرى قادمة إلى ميزة منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي Bing Image Creator، علمًا بأن هذه التحسينات قد تُطلق ضمن تحديث للروبوت في شهر يونيو الحالي.

وكانت مايكروسوفت أعلنت اواخر مايو الماضي أن ويندوز 11 سيتيح قريبا للمستخدمين إمكانية معرفة كلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي المحفوظة سابقا على الحاسوب. وذكرت أن ويندوز 11 ، سيدعم تشغيل الصيغ المختلفة للملفات المضغوطة، الأمر الذي قد يُغني المستخدم عن تنزيل برامج أو أدوات إضافية من أجل التعامل معها.كما اطلقت ميزة الصور الرمزية في تطبيق اجتماعات الفيديو Microsoft Teams.