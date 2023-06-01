زيادة إنتاج أكبر مشروع للغاز الطبيعي في أذربيجان بـ3% خلال 2023

قال جاري جونز الرئيس الإقليمي لشركة الطاقة البريطانية العملاقة بي.بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا اليوم الخميس، إن إنتاج مشروع شاه دينيز للغاز الطبيعي في أذربيجان يصل إلى الطاقة القصوى وقدرها 26 مليار متر مكعب خلال العام الحالي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إنتاج مشروع شاه دينيز وهو أكبر مشروع غاز طبيعي في أذربيجان بلغ خلال العام الماضي 25.2 مليار متر مكعب، وفي العام قبل الماضي 22.6 مليار متر مكعب.



وبدأت بي.بي وشركاؤها في وقت سابق من العام الحالي حفر بئر استكشافية في قطاع جديد من المشروع للبحث عن مزيد من الغاز.



وتأمل الشركة في إنتاج أول غاز طبيعي من قطاع آذري-شيراق جوناشلي في بحر قزوين بنهاية العام المقبل بحسب جونز.



وتمتلك بي.بي 29.99% من أسهم مشروع شاه دينيز، ويشاركها فيه بحصص أقل شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية سوكار وبتروليري التركية ولوك أويل الروسية وإن.آي.سي.أو الإيرانية.



يذكر أن أذربيجان تصدر الغاز الطبيعي إلى إيطاليا واليونان وبلغاريا ورومانيا بالإضافة إلى جورجيا وتركيا.



وتخطط الدولة لزيادة صادراتها إلى أوروبا من 12 مليار متر مكعب حاليا إلى 20 متر مكعب عام 2027.