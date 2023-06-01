أشرف زكي عن فوزه بجائزة الدولة التقديرية: تعبي ومشوار العمر لم يذهب هدرًا

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تعليقًا على فوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، إن الفوز بجائزة الدولة التقديرية؛ يعد رسالة تكريم وشكر من الدولة عمّا قدم على مدار مسيرته الفنية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الأربعاء: «حسيت أن المجهود ومشوار العمر؛ لم يذهب هدر، وأن هناك من يقدره ويراقب ويثمن ما قدمته».

ووصف فوزه بتلك الجائزة؛ بالوسام الكبير الذي كلل مشواره الفني، مستطردًا: «الفوز بجائزة الدولة التقديرية معناه أن الدولة توجه لك الشكر على مجهودك، وتقول لك شكرًا على تعبك، وشكرًا على إبداعك، وشكرًا على اسهامتك».

وبشأن مدى انتظاره لهذه الجائزة، قال إن التكريم لم يكن يشغل دائرة تفكيره بشكل كبير، معقبا: « مكنتش بفكر أوي، أنا بعتبر حب الناس؛ أكبر جائزة، وحب زملائي وطبطتهم عليّ وجبرهم بخاطري أكبر جائزة بالنسبة لي».

وحصل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب الموسيقار هاني شنودة، والدكتورة دليلة الكرداني، على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، وذلك باجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ69 الأربعاء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.