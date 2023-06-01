تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو لأقل مستوياته منذ 15 شهرا

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الصادرة اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بشدة ليصل إلى أقل مستوياته منذ 15 شهرا، في حين استمر تراجع معدل التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة الإحصاء، أن معدل التضخم تراجع خلال مايو الماضي إلى 1ر6% مقابل 7% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 3ر6% فقط. وسجل معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل مستوى له منذ فبراير 2022، عندما سجل 9ر5%.

في الوقت نفسه تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا للشهر الثاني على التوالي إلى 3ر5% مقابل 6ر5% خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 5ر5%.

ومازال معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى كثيرا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2% على المدى المتوسط.