 نوران جوهر تقصي هانيا الحمامي وتتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش - بوابة الشروق
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نوران جوهر تقصي هانيا الحمامي وتتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

محمد عبدالمحسن
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 9:17 م

تأهلت نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، إلى المباراة من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية  «PSA 2023» للرجال والنساء، بعد التفوق على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة على العالم.

وحققت نوران جوهر الفوز في المباراة التي جمعت اللاعبتين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "15-13، 9-11، 17-15 و11-6".

ويأتي انتصار نوران جوهر لتثأر من خسارتها في المباراة النهائية من الموسم الماضي للبطولة. ويلتقي اليوم مصطفى عسل مع محمد الشوربجي، فيما يلتقي علي فرج مع النيوزيلندي بول كول، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وفي منافسات السيدات تلتقي تلتقي نور الشربيني مع البلجيكية نيللي جيليس، ضمن منافسات السيدات من الدور ذاته.


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