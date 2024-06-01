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ضربت عواصف مطيرة أجزاء شاسعة من جنوبي ألمانيا أمس الجمعة واليوم السبت، مما تسبب في فيضانات عارمة وانقطاعات كبيرة لخطوط المواصلات وجرت عمليات لإجلاء السكان بمروحية من إحدى بلدات غرب ميونخ.

وذكرت السلطات في مدينة أوجسبرج بولاية بافاريا أن حاجزا صخريا وسدا انهارا تحت وطأة الفيضانات، الأمر الذي تطلب عمليات إخلاء منفصلة.

وتم إلغاء خدمات القطارات بين العاصمة البافارية ميونخ وبريجينتس في النمسا وزيورخ السويسرية بسبب الفيضانات.

وتضرر الطريق بين أولم وأوجسبرج أيضا وتم تحويل مسار رحلات القطارات الطويلة بين شتوتجارت وميونخ.

وتم استخدام مروحية في بلدة فيشاخ البافارية غرب ميونخ لإنقاذ أشخاص من منازلهم بعدما فاض نهر شموتر على ضفتيه.

وبحسب الشرطة، توجهت قوارب وخدمات طوارئ في طريقها لنقل أشخاص من منازل غمرتها المياه.

وأعلنت عدة أحياء مجاورة حالة الطوارئ فيما تواصل هطول الأمطار وتواصل ارتفاع منسوب المياه.