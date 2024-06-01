الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد شهداء طواقمه في غزة إلى 33

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء طواقمها في غزة إلى 33، منهم 19 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا ترصد جانبًا من تشييع الموظف في دائرة إدارة مخاطر الكوارث محمد جهاد عابد، ونجل مدير فرع الجمعية في رفح.

وأمس الجمعة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك ارتفاعا متزايدا لأعداد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدة انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات في القطاع.

وأضافت أن «الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محافظات قطاع غزة كافة لزيادة معاناة الأهالي»، مشيرة إلى أن الاحتلال يتعمد إجبار النازحين على التنقل من منطقة إلى أخرى في القطاع.

وذكرت أن «مناطق وسط القطاع مهددة بمجاعة حقيقية كما حدث في شماله وجنوبه»، مؤكدة: «هناك أعدادا كبيرة من الشهداء في مناطق توغلت فيها الآليات الإسرائيلية شمالي القطاع، وطواقم الإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الشهداء ودفنهم ولا بد من وقف آلة الحرب».

وأوضحت أن «الدفاع المدني يحتاج إلى معدات بشكل عاجل لانتشال الشهداء والجثث من تحت الأنقاض»، محذرة من أن تعثر عملية انتشال الجثث يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة في مناطق شمال غزة.

كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط لإلزام «إسرائيل بإدخال المعدات الطبية إلى غزة».