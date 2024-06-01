 الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد شهداء طواقمه في غزة إلى 33 - بوابة الشروق
السبت 1 يونيو 2024 12:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد شهداء طواقمه في غزة إلى 33

هديل هلال
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 11:26 ص

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد شهداء طواقمها في غزة إلى 33، منهم 19 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا ترصد جانبًا من تشييع الموظف في دائرة إدارة مخاطر الكوارث محمد جهاد عابد، ونجل مدير فرع الجمعية في رفح.

وأمس الجمعة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك ارتفاعا متزايدا لأعداد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدة انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات في القطاع.

وأضافت أن «الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محافظات قطاع غزة كافة لزيادة معاناة الأهالي»، مشيرة إلى أن الاحتلال يتعمد إجبار النازحين على التنقل من منطقة إلى أخرى في القطاع.

وذكرت أن «مناطق وسط القطاع مهددة بمجاعة حقيقية كما حدث في شماله وجنوبه»، مؤكدة: «هناك أعدادا كبيرة من الشهداء في مناطق توغلت فيها الآليات الإسرائيلية شمالي القطاع، وطواقم الإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الشهداء ودفنهم ولا بد من وقف آلة الحرب».

وأوضحت أن «الدفاع المدني يحتاج إلى معدات بشكل عاجل لانتشال الشهداء والجثث من تحت الأنقاض»، محذرة من أن تعثر عملية انتشال الجثث يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة في مناطق شمال غزة.

كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط لإلزام «إسرائيل بإدخال المعدات الطبية إلى غزة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك