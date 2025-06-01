مايلي يقود هجوم بيراميدز أمام صن داونز في النهائي الأفريقي

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أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتقابل الفريقان مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي، بعدما كان الفريق المصري قد عاد بتعادل ثمين من بريتوريا بهدف لمثله.

ويقود الكونغولي فيستون مايلي هجوم بيراميدز، بينما يلعب رمضان صبحي أساسيا مع الإبقاء على إبراهيم عادل احتياطيا.

وفيما يلي التشكيل:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي

خط الهجوم: أحمد عاطف – رمضان صبحي – فيستون مايلي

وعلى مقاعد البدلاء يوجد كل من:- شريف إكرامي – علي جبر – أحمد توفيق – كريم حافظ – عبدالرحمن مجدي – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – يوسف أوباما – مروان حمدي