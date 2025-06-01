الشئون الإسلامية السعودية: 14 لجنة متخصصة لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عبدالله العنزي، أن الوزارة سخرت كل إمكاناتها البشرية والمادية لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، عبر 14 لجنة متخصصة، تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة تبدأ من استقبال الضيوف في المطارات، مروراً بتسهيل الدخول، وتوفير وسائل النقل والسكن، وصولاً إلى تقديم الوجبات اليومية والبرامج التوعوية.

وقال العنزي- في تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية- "إن جميع اللجان العاملة في الميدان تعمل بكامل طاقتها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.. وأن الوزارة تشرف بخدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من مختلف أنحاء العالم، وتسعى لتحقيق رسالة البرنامج وأهدافه العامة".

وأضاف أن هذا البرنامج يعكس حرص القيادة الرشيدة على خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، كما يعزز من رسالة المملكة في تعزيز التضامن الإسلامي، ويسهم في تيسير أداء الشعائر الدينية في أجواء من الأمن والسكينة.

وشدد المتحدث على أن الوزارة تعمل بتفانٍ لضمان تقديم خدمات متميزة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارات، وفق خطة تشغيلية متكاملة تُعد بعناية تامة لضمان نجاح هذه المهمة الإنسانية والدينية.