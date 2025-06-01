 الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بلقب دوري سوبر السلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بلقب دوري سوبر السلة

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 1 يونيو 2025 - 7:05 م | آخر تحديث: الأحد 1 يونيو 2025 - 7:05 م

توج النادي الأهلي بلقب دوري السوبر لكرة السلة رجال، بعد الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة 64-59، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في المواجهة الخامسة والأخيرة من سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر والتي تقام بنظام «Best Of 5».

تقدم الأهلي في الربع الأول من المباراة بنتيجة 31-15، ثم حافظ على تفوقه بنفس الفارق في الربع الثاني بنتيجة 41-25، وفي الربع الثالث نجح الاتحاد السكندري في تقليص الفارق لـ10 نقاط فقط، وأنهى الأهلي الفترة لصالحه بنتيجة 50-40.

وفي الربع الرابع والأخير تألق ميدو طه، نجم الاتحاد السكندري وسجل أكثر من ثلاثية ليقلص الفارق لنقطة وحيدة، قبل أن يعود الأهلي وينتفض ويحافظ على تفوقه بفارق 5 نقاط وينهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 64-59.

وبانتصاره في مباراة اليوم يحسم الأهلي اللقب لصالحه بتفوقه في نتيجة المباريات 3-2، حيث حقق الاتحاد السكندري الفوز في المباراة الأولى والثالثة بنتيجة 83-73 و76-73 على التوالي، فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية والرابعة بنتيجة 88-76 و75-71 على الترتيب، قبل أن يحسم الأهلي المباراة الخامسة لصالحه مساء اليوم.

واستعاد الأهلي لقب البطولة من الاتحاد، بعدما فاز به الفريق السكندري في الموسم الماضي.


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