استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 1 يونيو 2025.

- جاءت الأسعار كالتالي:



استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 70 إلى 72 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 220 إلى 320 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 220 إلى 420 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 420 جنيها.

استقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 180 جنيها للكيلو. ‏‎

وثبت سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 120 إلى 250 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 450 إلى 570 جنيها.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 150 إلى 400 جنيه.

‏‎واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 140 إلى 210 جنيهات.

‏‎استقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها.