محافظ مطروح: استمرار أعمال توسعة وتطوير كورنيش مدينة مرسى مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن أعمال توسعة وتطوير كورنيش مدينة مرسى مطروح مستمرة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بالمحافظة سيحقق شكلا جماليا جديدا، مع توسعة الطريق على الجانبين لتحقيق مزيد من السيولة المرورية، وإضافة كافتيريات ومحلات تجارية جديدة بالإضافة إلى ممشى، مع وضع طبقة رملية لزيادة الاستفادة من شاطئ البحر.

وجاء ذلك خلال تفقد محافظ مطروح؛ أعمال تطوير كورنيش مدينة مرسى مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام للمحافظة، حيث تم تفقد أعمال إنشاء غرفة لمحول كهرباء الكورنيش أمام مسجد التنعيم لاستيعاب حاجة المنطقة بعد التطوير.

كما تفقد المحافظ، أعمال الرصف التي أوشكت على الانتهاء بمنطقة البوسيت إلى الميناء الشرقي مع اتساع طريق الكورنيش بعدد ثلاث حارات في الاتجاهين، وتنفيذ أعمال تشجير والانتر لوك بطول ممشى الكورنيش من منطقة البوسيت إلى الميناء الشرقي كمرحلة أولي، وعمل تجهيزات لتركيب أعمدة الإنارة بعدد 570 عمودا ديكورىا، وتركيب لافتات التنبيه وإشارات المرور، ومحاور الدوران وغيرها لتيسير حركة المرور.