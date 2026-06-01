بحث علمي يحلل 736 مادة صحفية مرئية غطت حرب إسرائيل وغزة لـ6 منافذ إعلامية دولية

نشرت قاعدة بيانات سيج (SAGE) العلمية، بحثا علميا مشتركا شاركت فيه الدكتورة علياء الشباسي المدرس المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان ببرنامج الإعلام باللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والباحثتان ليلى عباس وشهيرة فهمي، في مجلة مصنفة ضمن الفئة Q1، بعنوان: «الأبعاد الأخلاقية البصرية للصراع على تيك توك: تصنيف للتأطير الصحفي».

وقدمت الدراسة، مفهوم «الأبعاد الأخلاقية البصرية للصراع» (VCM)، وهو تصنيف يوضح كيف تقوم المؤسسات الإخبارية بتضمين مؤشرات أخلاقية في البنية البصرية والسردية لتغطية الصراعات، وذلك لتشكيل تصورات الجمهور على المنصات الرقمية.

واستنادًا إلى «نظرية الأسس الأخلاقية» (MFT)، ونظرية التأطير، وإمكانات المنصات الرقمية، حللت المؤلفات 736 مادة صحفية مرئية (فيديو) من ستة منافذ إعلامية عالمية غطت الحرب على إسرائيل وغزة خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أبريل 2025.

وتبين أن محوري (الرعاية/الأذى) و(القداسة/الانتهاك) كانا الأكثر انتشارًا، بينما حقق محورا (العدالة/الغش) و(الولاء/الخيانة) تفاعلًا أعلى على الرغم من ندرتهما. كما أدى السرد القصصي والثراء البصري إلى تعزيز التفاعل، في حين حدّت القوالب كثيفة النصوص منه.

واقترحت الباحثات، أيضًا بُعدين أخلاقيين جديدين لتوسيع نظرية الأسس الأخلاقية (MFT) بما يتناسب مع سياقات الصراع. ومن خلال التركيز على تغطية الحرب على إسرائيل وغزة، يبرز تحليلهن التفاوتات في التمثيل البصري، لا سيما فيما يتعلق بالتجارب الإنسانية.

وقدم البحث العلمي، نموذجا قابلا للتكرار للتحليل متعدد الوسائط (Multimodal Analysis) في الصحافة الرقمية، ويوفر توجيها نظريا وعمليا للتواصل البصري الأخلاقي القائم على تحفيز التفاعل عبر المنصات المختلفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار في مجالي النقد الأكاديمي والممارسات داخل غرف الأخبار.