إطلاق 8 من طيور أبو منجل المتوج في البرية بعد عقود من انقراضها باليابان

شهدت اليابان إطلاق ثمانية من طيور "أبو منجل المتوج" في البرية ببلدة تقع في شمال وسط البلاد، بعد عقود من انقراض هذا النوع من الطيور في البلاد.

وانطلقت الطيور الثمانية المهددة بالانقراض من أقفاصها الخشبية، خلال مراسم أقيمت أمس الأحد، بمدينة هاكوي الواقعة في منطقة نوتو، حيث شوهدت آخر مرة في البرية.

ويشار إلى أن هذه الطيور البيضاء تعرف في اليابان باسم "توكي"، وموطنها الأصلي هو شرق آسيا، وتشتهر بتدرجات ألوانها البرتقالية الوردية تحت أجنحتها، وبالعلامات الحمراء الزاهية حول عيونها.

وهلل السكان فرحا عندما طارت الطيور في السماء، في اللحظة التي قام فيها ولي العهد الياباني أكيشينو، وزوجته كيكو، ومسؤولون آخرون، بقص شريط حول الأقفاص الخشبية.