جامعة العاصمة: مراجعة الوقائع والملابسات المرتبطة بالفيديو المتداول حول مسرح الحقوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات

أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة العاصمة حلوان سابقا، أن مهرجان التمثيل المسرحي يعد تجربة تعليمية وثقافية متكاملة تسهم في إعداد الطلاب وتأهيلهم لاكتساب مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل والإبداع، مؤكدًا استمرار دعم كل الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية شخصية الطالب وصقل مواهبه.

وفي ضوء ما أثير مؤخرًا بشأن أحد العروض المشاركة بالمهرجان، أكدت جامعة العاصمة احترامها الكامل لجميع أبنائها الطلاب وحرصها على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة.

شددت الجامعة على أن جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية تُدار وفق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعي، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة الطلاب والجمهور والمشاركين كافة.

وإيمانًا من الجامعة بقيم الشفافية والعدالة، فقد تم تكليف الجهات المختصة بمراجعة كافة الوقائع والملابسات المرتبطة بما تم تداوله، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية للوقوف على الحقائق كاملة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت الجامعة أن دعمها للمسرح الجامعي لم يكن يومًا محل شك، وهو ما تجسده مسيرة ممتدة من العطاء والإنجازات الفنية والثقافية، واستمرار تنظيم مهرجان التمثيل المسرحي على مدار تسعٍ وأربعين دورة متتالية، بما يعكس إيمانها العميق بأهمية الفن في بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي.

وتابع بيان الجامعة: إذ تقدر جامعة العاصمة الجهود الكبيرة التي يبذلها الطلاب المشاركون في الأنشطة الفنية والثقافية، فإنها تؤكد التزامها الدائم بتوفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والابتكار، قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية، بما يضمن استمرار نجاح المسرح الجامعي كمنصة للتعبير والإبداع وصناعة الوعي، ويعزز مكانة الجامعة كحاضنة للمواهب ومركز للإشعاع الثقافي والفني.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لشاب ادعى أنه مخرج عرض مسرحي بكلية الحقوق وأنه وزملائه أعضاء الفريق واجهوا مشكلات أبرزها فصل الإضاءة عن تدريبات عرضهم المسرحي، فضلا عن مشكلات أخرى واجهها المخرج وفريقه أثناء تنفيذ العرض المسرحي بحضور زملائهم وأسرهم، وأنه حاول مقابلة عميد الكلية أكثر من مرة لحل المشكلات لكنه لم يتمكن، ونفى الشاب ما دونه مبكرًا بأن إلغاء العرض المسرحي كان بتوجيه من رئيس الجامعة.