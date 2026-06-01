السفير الإسرئيلي لدى نيودلهي: للهند دور كبير تؤديه في إرساء الاستقرار في منطقة غرب آسيا

أشاد سفير إسرائيل لدى الهند، رؤوفين عازار، بتنامي نفوذ الهند في منطقة غرب آسيا، قائلا إن لنيودلهي "دور كبير تؤديه" في إرساء الاستقرار في المنطقة في خضم استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.

وفي معرض حديثه عن دور الهند في الأزمة المستمرة في غرب آسيا، قال عازار إن القوة الاقتصادية المتنامية للهند وشراكاتها التجارية يمكن أن تُحدث تحولا في المنطقة، إذا ما تم الحفاظ على الاستقرار واحتواء التهديدات المتطرفة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".

وأشار عازار إلى أن "للهند دور كبير تؤديه، لأنها أسرع الاقتصادات نموا في منطقتنا، ونتيجة للاتفاقات التي وقعتها مع جميع التكتلات التجارية الكبرى، سنشهد حركة سلع بتريليونات الدولارات، وحركة استثمارات كبيرة، ويمكن لمنطقتنا، في غرب آسيا، أن تستفيد من ذلك إذا توفر لدينا الاستقرار."

وأضاف: "لذا يتعين علينا تحقيق الاستقرار، وتحييد العناصر المتطرفة، وأعتقد حينئذ سيكون بمقدورنا نحن و الهند معنا وجميع دول المنطقة سيكون بمقدورها الاستفادة من الازدهار الذي سيتدفق من الهند نحو منطقتنا."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسلط فيه إسرائيل الضوء بشكل متزايد على علاقتها الاستراتيجية والدبلوماسية مع الهند، مع ترسيخ مكانة نيودلهي كشريك اقتصادي وسياسي مهم في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.