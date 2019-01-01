البرلمان الليبي: تركيا دعمت الإرهاب في سوريا وعملت على نشر الخراب في العراق

قال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، إن تركيا دعمت الإرهاب في سوريا وعملت على نشر الخراب في العراق.

وأضاف بليحق ، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم أن: "تركيا أعلنت الحرب ضد ليبيا"، مشددا على أن التصعيد التركي في ليبيا غير مقبول.

وأوضح أنه لا مصلحة للشعب التركي في ليبيا ، بل مصلحة لأردوغان ولتنظيم الإخوان.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد أعلن أمس الأحد عن حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة.

واتهم الجيش الوطني الليبي تركيا بالتدخل مرارا في الشؤون الداخلية للبلاد، إلى درجة دعم الميليشيات في طرابلس.