كوريا الشمالية تشيد بلقاء كيم وترامب وتصفه بأنه «حدث رائع»

أشاد الإعلام الكوري الشمالي اليوم الاثنين بالاجتماع التاريخي الذي عقد أمس الأحد بين زعيم البلاد كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة منزوعة السلاح، ووصفه بأنه "حدث رائع".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الحكومية الكورية الشمالية إن كيم وترامب اتفقا على "البقاء على اتصال وثيق" من أجل "استهداف انفراجة جديدة في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وفي العلاقات الثنائية".

والتقى كيم وترامب في قرية بانمونجوم الحدودية وتصافحا قبل أن يتجاوز ترامب العتبة الخرسانية التي تمثل الخط الفاصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ليصبح أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية وهو في السلطة.

وجاءت اللحظة الرمزية، التي وصفها ترامب بأنها "شرف عظيم"، وسط آمال في أنه من الممكن إنعاش المحادثات المتوقفة حول برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات من خلال ما أعلن كيم وترامب أنها "صداقة عظيمة" بين الزعيمين .