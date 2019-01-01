ظافر العابدين مرشح لمشاركة أحمد السقا في بطولة «العنكبوت»

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بعد اقتراب انتهاء المفاوضات مع الفنانة منى زكي، لمشاركة الفنان أحمد السقا، بطولة فيلمه الجديد "العنكبوت" الذي يستعد لتصويره قريبًا، تخوض الجهة المنتجة مفاوضات أخرى مع الفنان ظافر العابدين، للاشتراك في بطولة الفيلم.

وفي حالة موافق "ظافر" فسيعود للسينما المصرية بعد غياب 3 أعوام منذ مشاركته بطولة فيلم "أبو شنب" أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

يذكر أن الفنان ظافر العابدين، كان من المفترض أن يشارك "السقا" في بطولة فيلم "ثلاثة شهور" الذي تعرض لأزمات إنتاجية كبيرة، أدت لإيقاف تصويره لأجل غير مسمي.

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سيف عريبي، ومتوقع أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.