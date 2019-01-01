محرز على مقاعد بدلاء الجزائر أمام تنزانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب تنزانيا والتي ستُقام مساء اليوم الأثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

وجاء تشكيل محاربي الصحراء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: مهدي زفان - محمد فارس - مهدى جيان تاهرات - رفيق حليش

خط الوسط: مهدي عبيد - هشام بوداوي - إسماعيل بن ناصر - أدم أوناس

خط الهجوم: أندي ديلور - إسلام سليماني

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : أوكجدة – دوخة – بلعمري – عطال – بن سبعيني – ماندي – قديورة – فيجولي – براهيمي – محرز – بلايلي - بونجاح

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة بجانب كل من: السنغال، تنزانيا، كينيا