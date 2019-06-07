مباحثات عسكرية «روسية - تركية» بشأن سوريا

ناقش رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم الاثنين، هاتفيًا مع نظيره التركي الجنرال يشار جيولير، الوضع في سوريا، بما في ذلك منطقة خفض التصعيد في إدلب.

جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك.

وفي وقت سابق اليوم، صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا في لقائهما في أوساكا مؤخرا عقد قمة ثلاثية مع إيران حول سورية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف القول: "هناك تفاهم بأن هذه القمة ستتم قريبًا"، مشيرًا إلى أن الكرملين "سيبلغ الصحفيين بموعد إجراء القمة بعد تأكيده بشكل نهائي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحدث عن الإعداد لهذه القمة. كما صرح بأنه ناقش مع بوتين التطورات الأخيرة في سوريا وخاصة في إدلب.

وأشار أردوغان إلى أن هذه القمة الثلاثية ستليها قمة رباعية بمشاركة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما أكد أردوغان أن بلاده لا تزال تتعاون مع روسيا فيما يخص قضية إدلب بهدف وقف هجوم القوات الحكومية السورية فيها.

ومنذ 25 أبريل الماضي، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم من القوات الجوية الروسية، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.

وقد تسبب التصعيد الأخير في سوريا التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة كان قد تم التوصل إليها في في سبتمبر الماضي في إدلب.

وكانت موسكو قد أبرمت العام الماضي 2018 اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع أنقرة لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب.