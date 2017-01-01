اجتماع مشترك بالجامعة العربية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة

تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية وإدارة البيئة والإسكان والموارد المائية)، اجتماعاً مشتركاً غدا بمقر الأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) على مستوى الخبراء من وزارتي الصحة والبيئة بالدول العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع يأتي فى إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (736) الصادر عن دورتها العادية الـ 29 التي انعقدت بتاريخ 15 ابريل 2018 فى الظهران بالمملكة العربية السعودية بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017-2030)، والذي أكدت فقرته الثالثة على: "تكليف مجلسي وزراء الصحة والوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030 ) ودليل عملها، بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة"، والقرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب الذى انعقد بتاريخ 2 مارس 2017 بخصوص هذا الموضوع .