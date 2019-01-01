تدشين الحملة القومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالقليوبية

دشن الدكتور علاء مرزوق، محافظة القليوبية، الحملة القومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالوحدة الصحية بقرية كفر الجمال بطوخ، بحضور الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة.

وقال المحافظ إن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، استعدت لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة التي تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، والتي تتضمن الكشف عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل الحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 عاما فأعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدوري للثدي، وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن، وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة.

من جانبها، بدأت جامعة بنها بالتعاون مع وزاره الصحة والسكان، من خلال البرنامج القومي لصحة المرأة في تنفيذ المبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، إنه تم توفير أول وحدة متنقلة مجهزه بالكامل للكشف عن سرطان الثدي لخدمة محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللوجستي لتشغيل الوحدة الجديدة بكفاءة عالية لخدمة المرضى.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة تقدم خدماتها داخل جامعة بنها وخارجها، عن طريق التنقل بين القرى للوصول إلى صاحب الخدمة لتقديم أسرع وأسهل وسيلة للكشف المبكر على سرطان الثدي، والقضاء على هذا المرض، مشيرًا إلى أن أولى فعاليات الوحدة ضمن المبادرة الرئاسية سوف تكون في قرية كفر فرسيس مركز بنها للكشف على سيدات القرية.

وأضاف أن اختيار مستشفى بنها الجامعي لتكون مركزًا للكشف المكبر وعلاج سرطان الثدي، يؤكد ثقة الجميع في كوادرها العلمية والطبية، وما تقدمه من خدمة طبية متميزة للمجتمع المحلي، فضلا عن تنظيم ورش عمل لتدريب الكوادر الطبية لتصبح جاهزه تماما للعمل من خلال هذه الوحدة.

وأكد أنه تم التنسيق مع كلية الطب وإدارة مستشفى بنها الجامعي لتوفير كل ما تحتاجه الوحدة الجديدة من دعم طبي وفني، معربًا عن أهمية دعم هذه الحملات والمبادرات الطبية والتوعية بضرورة الكشف المبكر والفحص الدوري لسرطان الثدي، معربًا عن أهمية دعم هذه الحملات والمبادرات الطبية والتوعية بضرورة الكشف المبكر والفحص الدوري لسرطان الثدي.

وأشاد الدكتور عمر شريف، مدير البرنامج القومي لصحة المرأة، بالتعاون المثمر مع جامعة بنها، مشيرًا إلى أن الوحدة المتنقلة الجديدة تأتي في إطار تطوير خدمة الكشف عن سرطان الثدي، والتي كانت تكتفي بتصوير سرطان الثدي وإرسال المريض إلى القاهرة.

وأشار إلى أن وحدة علاج سرطان الثدي تقدم الخدمة متكاملة داخل مستشفى بنها الجامعى بدون الاحتياج إلى مركزية العلاج، مشيرًا الى انه تم اختيار جامعة بنها كأول جامعة مصرية تطبق فيها الوحدة الجديدة، كما أن مستشفى بنها الجامعي بها كل المقومات القوية اللازمة من الكوادر وأساتذة الجراحة والأشعة، وتم تزويدها بوحدة تشخيص الثدي لتكتمل منظومة الوحدة في العلاج.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالمحافظة، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية مجهزة، كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا.