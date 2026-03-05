ترامب يعرب عن خيبة أمله بحلفاء أوروبيين بسبب الحرب مع إيران

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن خيبة أمل كبيرة من موقف بعض الحلفاء الأوروبيين بشأن الحرب مع إيران، موجهاً انتقادات حادة لكل من إسبانيا وبريطانيا، متهماً مدريد بـ"اتخاذ موقف عدائي تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وفي مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، هاجم ترامب إسبانيا واصفاً إياها بأنها "خاسرة"، واتهمها باتخاذ موقف عدائي تجاه حلف "الناتو" بعد رفضها الالتزام بقاعدة الإنفاق الدفاعي التي تدعو إلى تخصيص ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.

كما عبّر ترامب عن استيائه من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قائلاً إنه كان ينبغي على بريطانيا دعم الولايات المتحدة في التحرك ضد إيران "من دون أي تردد"، منتقداً قرار لندن بـ"عدم السماح باستخدام القواعد العسكرية البريطانية في العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران".

وأضاف ترامب أن موقف ستارمر "مخيب جداً للآمال"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء البريطاني "ليس ونستون تشرشل"، في إشارة إلى اعتقاده بأن لندن لم تظهر المستوى المتوقع من القيادة أو الدعم.

من جهته، دافع ستارمر عن موقفه، موضحاً أن رفض المشاركة في الضربات جاء بسبب غياب استراتيجية واضحة للحرب، مؤكدا أن بلاده تفضل نهجاً أكثر حذراً في التعامل مع الأزمة.