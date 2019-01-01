إضافة استراتيجية لصناعة مهمة بمصر:

توقيع عقد شراكة بين شركتى زيجلر الألمانية وبافاريا المصرية لتصنيع سيارات الأطفاء فى مصر.
ضمن فاعليات مساهمة مصر بوفد رفيع المستوى بالمنتدى العربى الألمانى الذى عقد بالعاصمة الألمانية برلين فى الفترة من 25: 27 يونيو، شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد شراكة بين شركتى زيجلر الألمانية وبافاريا المصرية وذلك لتصنيع وتجميع سيارات الإطفاء والإنقاذ فى مصر طبقا لأحدث المواصفات العالمية.
وقع العقد عن الجانب المصرى الدكتور مهندس / نادر رياض رئيس مجموعة شركات بافاريا والسيد / أمير رياض نائب رئيس المجموعة والمدير التنفيذى لمشروع الشراكة وعن الجانب الألمانى السيد / بول رينيه نائب رئيس شركة زيجلر الألمانية بحضور وزراء النقل والصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولى ووزير الاقتصاد والطاقة الألمانى ورئيسى اتحاد الصناعات وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ولفيف من أبرز صناع القرار والمختصين ورجال الصناعة والأعمال من الجانبين الألمانى والمصرى.
تجدر الإشارة إلى أنه يدخل فى برنامج الشراكة الجديد إنتاج سيارات الإطفاء والإنقاذ الخاصة بالمطارات والأنفاق والسكك الحديدية وسيارات الإسعاف من جميع الأنواع واستخدامات قطاع البترول والقطاع الصناعى وأغراض الحماية المدنية وبذلك يتكامل نشاط كل من الشركتين ليغطى مجال الوقاية من الحريق بصورة متكاملة بدءا من أجهزة الإطفاء اليدوية والمتحركة على عجل والآلية التشغيل والإنذار والإطفاء الآلى وصولا لسيارات الإطفاء والإنقاذ لمختلف الأغراض.
الجدير بالذكر أن شركة زيجلر هى الشركة الألمانية الأكبر حجما والأقدم عراقة بين الشركات الألمانية العاملة فى هذا المجال وإنشاء مصنع لها فى مصر بالشراكة مع شركة بافاريا فيه إضافة استراتيجية لصناعة هامة لم تكن متوطنة فى مصر من قبل.