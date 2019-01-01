إضافة استراتيجية لصناعة مهمة بمصر:

موجز التوك شو.. ذكرى ثورة 30 يونيو.. وتأهل مصر لدور الـ16 في أمم إفريقيا

«تضامن النواب» تبحث عدم تفعيل «حقوق ذوى الإعاقة» مع الوزارات المعنية قريبا