الاتحاد الإفريقي ينتقد الأوروبي بشأن لقاحات كورونا

قال الاتحاد الإفريقي، إنه في إطار المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل مزيد من الجهد للتعامل مع أوجه الظلم العالمية بشأن مسألة توزيع اللقاحات.



وقال المبعوث الخاص لشؤون فيروس كورونا بالاتحاد الإفريقي، سترايف ماسييوا، اليوم الخميس: "حقيقة الأمر أن الاتحاد الأوروبي لديه مصانع لقاحات، ولديه مراكز لإنتاج اللقاحات في أنحاء أوروبا: لم تأت جرعة واحدة، ولم تأت قنينة واحدة من مصنع أوروبي إلى أفريقيا".



وأضاف أنه بدلا من ذلك، أحال الاتحاد الأوروبي أمر إفريقيا إلى الهند.



وقال ماسييوا: "هناك كثير من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، بحيث يمكنهم مشاهدة كرة القدم بدون كمامات الآن. ليس هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لأوروبا لفتح منشآت الإنتاج. نحن بحاجة إلى تلك المصانع الأوروبية - لا نطلب تبرعا".



وتحتاج إفريقيا بشكل عاجل إلى لقاحات كورونا، حيث إنه من بين إجمالي 700 مليون جرعة مقرر إعطاؤها هذا العام، يتوفر فقط 65 مليون جرعة في القارة.



وظهر بصيص أمل مع بدء الإنتاج في أفريقيا. واعتبارا من أغسطس، ستنتج شركة أدوية في جنوب إفريقيا مجموعه 400 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في غضون عام وتوزعها في القارة وعلى دول الكاريبي.



وقال جون نكينجاسونج، من المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "تعلمنا درسا خلال العام الماضي، مفاده أنه لا يمكننا الاعتماد على الآخرين لضمان أمن التطعيم في القارة".