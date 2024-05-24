 نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيق الفنان مدحت صالح - بوابة الشروق
الجمعة 24 مايو 2024 2:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نقابة المهن الموسيقية تنعى شقيق الفنان مدحت صالح


نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 1:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 1:07 ص

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى شقيق الفنان مدحت صالح، الذي رحل عن عالمنا.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الفنان مدحت صالح، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن وفاة شقيقه أحمد.

ونشر مدحت صالح صورة شقيقه وعلق قائلا: «مع السلامة يا احمد مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله».

ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك