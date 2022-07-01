محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال الإنشائية بمجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ

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أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأشاد المحافظ بتقدم العمل ونسب التنفيذ به.



وأشار المحافظ ان المبنى نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي صديق للبيئة، ومصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وملحق به الحديقة المركزية بملحقاتها "هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.



رافق المحافظ في جولته، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.