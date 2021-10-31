اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع البرتغالي نونو سانتو لتدريب الفريق

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توصل مسؤولو فريق اتحاد جدة السعودي، لاتفاق مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى اقتراب المدرب الروماني كوزمين كونترا من مغادرة صفوف فريق اتحاد جدة، بعد خسارته لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية، فإن مسؤولي الاتحاد توصلوا لاتفاق مع نونو سانتو، لتدريب الفريق في الموسم القادم.

وأضافت صحيفة الجزيرة أن نونو سانتو اتفق مع إدارة الاتحاد، على تقاضي 5 ملايين يورو كراتب سنوي أثناء توليه القيادة الفنية للفريق.

وأتمت الصحيفة السعودية أن المدرب البرتغالي سيوقع على عقود تدريبه فريق الاتحاد خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى مدة التعاقد والتى ستكون لموسمين حتى صيف 2024.

يُذكر أن نونو سانتو تولى القيادة الفنية لفريق توتنهام هوتسبير في عام 2021، وقاد أيضًا فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في الفترة بين 2017 – 2021.