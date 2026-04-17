استشهاد شقيقين فلسطينيين وإصابة 3 في استهدافات إسرائيلية بغزة

اسُشهد شقيقان فلسطينيان، الجمعة، وأصيب 3 آخرون؛ إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وفي أحدث الاعتداءات، أُصيب فلسطينيان بجروح جراء إلقاء طائرة مسيَرة "كواد كابتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين في دوار بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع، وفق مصادر طبية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تبين وصول جثماني محمد وعيد أبو وردة، إضافة إلى إصابة شقيقهما الثالث بجروح متوسطة لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، إثر استهدافهم بإطلاق نار في شارع المنصورة بالحي.

ووفق مصادر محلية وشهود عيان، فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة مخصصة لتعبئة المياه، ما أسفر عن استشهاد الشقيقين وإصابة الثالث.

وفي وقت سابق فجر الجمعة، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال غربي مدينة رفح وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة وبلدة جباليا شمالي القطاع.

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 766 فلسطينيا وإصابة 2147 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.