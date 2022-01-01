 النرويج: نتعهد بتقديم مليار يورو لتمويل الشعب الأوكراني - بوابة الشروق
الجمعة 1 يوليه 2022 10:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

النرويج: نتعهد بتقديم مليار يورو لتمويل الشعب الأوكراني

إجلاء مدنيين في أوكرانيا
إجلاء مدنيين في أوكرانيا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:38 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:38 م

أعلن رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، خلال زيارة إلى كييف اليوم الجمعة، أن بلاده تعهدت بتقديم مليار يورو لتمويل "الشعب الشجاع" في أوكرانيا.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن جار ستور قوله، في تصريحات صحفية في مؤتمر مشترك إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه كان يجب أن يأتي إلى أوكرانيا "للتعبير عن تضامن النرويج مع شعب أوكرانيا".

وأضاف رئيس الوزراء النرويج: "لقد جئتُ إلى كييف اليوم لأقول بعد خمسة أشهر من الحرب الرهيبة إن النرويج سوف تتعهد بتضامنها مع شعب أوكرانيا".

وشدد جار ستور على أنه "سوف نتعهد بمليار يورو لدعم بلدكم وشعبكم خلال الجزء المتبقي من عام 2022 و2023".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك