النرويج: نتعهد بتقديم مليار يورو لتمويل الشعب الأوكراني

أعلن رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، خلال زيارة إلى كييف اليوم الجمعة، أن بلاده تعهدت بتقديم مليار يورو لتمويل "الشعب الشجاع" في أوكرانيا.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن جار ستور قوله، في تصريحات صحفية في مؤتمر مشترك إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه كان يجب أن يأتي إلى أوكرانيا "للتعبير عن تضامن النرويج مع شعب أوكرانيا".

وأضاف رئيس الوزراء النرويج: "لقد جئتُ إلى كييف اليوم لأقول بعد خمسة أشهر من الحرب الرهيبة إن النرويج سوف تتعهد بتضامنها مع شعب أوكرانيا".

وشدد جار ستور على أنه "سوف نتعهد بمليار يورو لدعم بلدكم وشعبكم خلال الجزء المتبقي من عام 2022 و2023".