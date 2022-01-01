ألمانيا تصدر تراخيص تصدير أسلحة بقيمة تفوق 4 مليارات يورو خلال 6 أشهر

أصدرت الحكومة الألمانية تراخيص تصدير أسلحة بقيمة 14ر4 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو مبلغ أكبر بكثير من نظيره في العام الماضي (حيث لم يتجاوز 3ر2 مليار).

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة، أن تراخيص تصدير تزيد قيمتها على 54ر2 مليار يورو كانت خاصة بأسلحة حربية.

وتشمل الأسلحة الحربية الرشاشات والدبابات، كما أوضحت الوزارة ، وتم دمج تصاريح بقيمة 6ر1 مليار يورو لما سمي "أسلحة أخرى" مع هذا المبلغ، يمكن أن تكون متعلقة مثلا بأنظمة رادار أو تكنولوجيا اللاسلكي.

تحتاج الشركات الألمانية الراغبة في تصدير منتجاتها من الأسلحة إلى الحصول على تصريح من الحكومة بذلك.

ووفقا للمعلومات فإن جزءا كبير من الموافقات – لتصدير أسلحة بقيمة حوالي 81ر3 مليار يورو – يتعلق بالتسليم إلى دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو ما يسمى "الدول النظيرة في حلف شمال الأطلسي" وأوكرانيا وكوريا الجنوبية.

وقال بيان الوزارة إن 78ر1 مليار تتعلق بـ "مشروع مشتريات ضخم ومتعدد السنوات من هولندا".

وصدرت موافقات تبلغ قيمتها حوالي 652 مليون يورو للدفاع عن النفس لصالح أوكرانيا، بينما تتعلق 337 مليون بالصادرات إلى "دول أخرى".

احتلت هولندا المرتبة الأولى بين المتلقين الرئيسيين للاسلحة الألمانية في النصف الأول من العام الجاري، وهي دولة شريكة في الاتحاد الأوروبي، ومتقدمة في ذلك على أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

ونظرا لأن الصفقات يمكن أن تكون بمئات الملايين أو حتى ، في الحالات القصوى ، بالمليارات، فإن الإحصائيات تخضع لتقلبات قوية.