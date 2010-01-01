 بوتين ورئيس وزراء الهند يبحثان مسائل الطاقة والغذاء - بوابة الشروق
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بوتين ورئيس وزراء الهند يبحثان مسائل الطاقة والغذاء

(رويترز) :
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 1:02 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 1:02 م
قال مكتب رئيس الوزراء الهندي في بيان، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا هاتفياً، الجمعة، "حالة أسواق الطاقة والغذاء"، فيما تستمر الهند في شراء النفط الخام الروسي.

وأفاد البيان بأن المسؤولين "تبادلا الأفكار حول كيفية زيادة تشجيع التجارة الثنائية في السلع الزراعية والأسمدة والمنتجات الصيدلانية" بين البلدين، كما ناقشا "القضايا العالمية، بما في ذلك حالة أسواق الطاقة والغذاء الدولية".

وقال البيان الهندي إن "مودي حث بوتين على الذهاب للحوار والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".

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