بدء التشغيل التجارى للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم إمبو - أسوان

بدأ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في كوم أمبو - أسوان، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية. يندرج هذا في أهداف التنمية الشاملة للدولة.

تم إسناد مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات لشركة ACWA POWER في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان بنظام BOO، مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع التي تقدر بحوالي 168 مليون دولار.

قامت ACWA POWER بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، برئاسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى صندوق أوبك، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي "أبيكورب".

المحطة قادرة على تلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفير ما يعادل حوالي 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي شهرياً. تم بدء العمل بالموقع في 11 أبريل 2023، مما ساهم في توفير أكثر من 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلي بالتعاون المشترك بين إدارة المشروع ومحافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما أسهم في تسريع إنجاز الأعمال بالمحطة.

تضم المحطة 387,465 من الواح الطاقة الشمسية و952 عاكس كهربائي على مساحة 4.8 كيلو متر مربع، لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ما يساهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

تم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت، لربط المحطة بمحطتي غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1.