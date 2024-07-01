طرح المغني أحمد كامل، ونجم الراب زاب ثروت، تجربة فنية جديدة تجمعهما لأول مرة معا، وفيديو كليب لأغنيتهما "زى الجنة"، والذي يتم عرضه على يوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، وعدد من محطات الراديو.



أغنية "زى الجنة" من كلمات، وألحان أحمد كامل، وزاب ثروت، وتوزيع موسيقى، ماهر الملاخ، وإخراج يارا عياش، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.



استمد تصوير الاغنية فكرته من مفهوم البودكاست (podcast) ، حيث ظهر كل من أحمد كامل وزاب ثروت وهما فى محادثة، ويحكى كل منهما تجربته للأخر.



ويذكر أنه قبل طرح الفيديو كليب، نشر كامل وثروت لقطات من الفيديو على حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، مما أثار فضول متابعيهما ومحبيهما، وتعددت الأسئلة عن هل هو لقاء فعليا فى بود كاست، أم انه عمل جديد سيجمع بينهما.



