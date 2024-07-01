الرئيس الفلسطيني يطالب بالإسراع في إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة

سلّم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور سفير دولة فلسطين في العراق أحمد الرويضي.

وبحسب وكالة «وفا»، نقل أبو ردينة، خلال لقائه الرئيس العراقي في القصر الرئاسي في بغداد، تحيات الرئيس محمود عباس، وشكره على مواقف العراق الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، مثمنا جهود العراق في تقديم العلاج لجرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكد في رسالته، حرص دولة فلسطين على تعزيز العلاقات الأخوية بين فلسطين والعراق وتمتينها، مشددا على أهمية تفعيل اللجان الوزارية بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

واستعرض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان شامل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وجدد أبو مازن، الموقف الفلسطيني بضرورة وقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة، ومنع التهجير، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد مضي دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية دعم هذا المسعى ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق في رسالته إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء استمرار العدوان واحتجاز حكومة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية.

بدوره، أكد الرئيس العراقي، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.