قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إن القوات الروسية حررت بلدتي نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الوزارة "هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية 41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 113، و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مقاطعة خاركوف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقالت الوزارة إن وحدات من مجموعة "الغرب" حررت بلدة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف واحتلت مواقع أكثر فائدة.

وقامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية نتيجة للعمليات النشطة بتحرير نوفوبوكروفسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "فقد العدو ما يصل إلى 405 جنود، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وسيارة مصفحة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، وسبع مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "مستا – بي"، ومدفعين من طراز"دي-30".