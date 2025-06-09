سكالوني يؤكد جاهزية ميسي لمباراة الأرجنتين وكولومبيا

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، اليوم الاثنين أن نجم وقائد الألبيسيليستي، ليونيل ميسي، سيشارك كأساسي أمام كولومبيا فجر الأربعاء في بوينوس آيرس، ضمن الجولة الـ 16 بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأتي عودة "ليو" للمنتخب بعد غياب 7 أشهر تقريبا، وتحديدا منذ ظهوره في 19 نوفمبر 2024 أمام بيرو في تصفيات المونديال.

وغاب مهاجم إنتر ميامي الأمريكي بداعي الإصابة عن التوقف الدولي الأخير الذي خاض خلاله منتخب بلاده مواجهتي أوروجواي في مونتيفيديو (0-1)، والبرازيل (4-1) في بوينوس آيرس، في مارس الماضي.

وجلس صاحب الـ37 عاما على مقاعد البدلاء في انتصار بطل العالم على تشيلي بهدف نظيف منذ أيام، بينما يستعد للظهور كأساسي أمام "لوس كافيتيروس".

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة "ليو سيشارك منذ البداية. ليس هناك شكوك بشأنه، ونتمنى أن يستمتع الجميع بوجوده".

ويتربع المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصفيات بـ 34 نقطة، وهو المنتحب الوحيد الذي ضمن بطاقة التأهل لكأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك.