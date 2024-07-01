فرار 18 مدانا بعد تغلبهم على الحراس في سجن بكشمير الباكستانية

أعلن مسئولون، اليوم الاثنين، فرار ما لا يقل عن 18 مدانا، بعضهم صدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة، من سجن في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير، وذلك بعد تغلبهم على الحراس باستخدام مسدس.

وقال رياض موغال رئيس الشرطة المحلية في بلدة راوالاكوت لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن مدانا واحدا على الأقل من الفارين قٌتل عندما أطلق الحراس النار عليهم.

وأضاف أن عدة فرق شرطية تقوم بمداهمات في الغابات الكثيفة والجبال من أجل إلقاء القبض على المدانين.

ولم يتضح على الفور كيف قام المدانون بتهريب المسدس إلى داخل الزنزانة، ولكن رجل شرطة قال إنه ربما يكون قد حدث ذلك بالتواطؤ مع حراس السجن.

ولم يقل موغال ما إذا كان من بين الفارين مدانون بتهم تتعلق بالإرهاب، ولكن اثنين آخرين على الأقل من المسئولين قالا إن جهاديا مطلوب القبض عليه في الهند على خلفية هجمات في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير فر أيضا من السجن.