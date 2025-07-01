 تركيا تحتجز أكثر من 120 شخصا ضمن تحقيقات فساد - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 1:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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تركيا تحتجز أكثر من 120 شخصا ضمن تحقيقات فساد

إسطنبول - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 1:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 1:50 م

احتجزت السلطات التركية اليوم الثلاثاء أكثر من 120 شخصا في تحقيقات موسعة تتعلق بالفساد، تستهدف إدارة مدينة إزمير، التي يحكمها حزب الشعب الجمهوري المعارض، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ومن بين المحتجزين عمدة إزمير السابق تونج سويار، والرئيس الإقليمي للحزب سينول أصلان أوغلو. وكان ممثلو الادعاء قد أصدروا مذكرات اعتقال بحق 157 مشتبها بهم ضمن التحقيقات.

وتحظى إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا بعد إسطنبول وأنقرة، التي تعد معقلا لحزب الشعب الجمهوري، بأهمية سياسية واقتصادية.

ويتعرض حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد أكبر حزب معارض في تركيا حاليا، لضغوط سياسية وقضائية متزايدة خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى الكثير من المراقبين أن التحقيقات تعد جزءا من حملة أوسع نطاقا من جانب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لإضعاف الحزب.


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