عروض فنية وورش تفاعلية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمعرض الفيوم للكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة ببرنامج فني حافل في فعاليات الدورة الأولى من معرض الفيوم للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمقر نادي المحافظة، وتستمر فعالياته حتى 9 يوليو الحالي، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

جدول العروض الفنية

يتضمن البرنامج عروضًا متنوعة تقدمها الفرق الفنية التابعة لهيئة قصور الثقافة، في الثامنة مساءً. يشهد اليوم الثلاثاء عرضًا فنيًا لفرقة عرب الفيوم البدوية بقيادة الفنان عادل ربيع، وفي يوم السبت 5 يوليو يُقدم عرض فني لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي.

أما في يوم الأحد 6 يوليو، يتجدد اللقاء مع فرقة عرب الفيوم البدوية، وتُختتم العروض الفنية يوم الثلاثاء 8 يوليو بمشاركة فرقة الفيوم للموسيقى العربية.

ورش إبداعية للأطفال

كما يشمل البرنامج باقة من الورش الإبداعية المخصصة للأطفال، تُنفذ من خلال فرع ثقافة الفيوم، بإدارة ياسمين ضياء، وتتنوع ما بين ورش الأشغال الفنية واليدوية، وتستمر طوال فترة إقامة المعرض.

- إصدارات الهيئة وأسعارها المخفضة

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 200 عنوان من أحدث إصدارات سلاسل النشر التابعة لها، منها "الهوية"، "الذخائر"، "ذاكرة الكتابة"، "الدراسات الشعبية"، "آفاق عالمية"، "نصوص مسرحية"، "حكاية مصر"، "آفاق السينما"، وغيرها.

وتطرح الهيئة إصداراتها في المعرض بأسعار مخفضة للجمهور، بجانب مجموعات أعلام الأدب والفكر، وكتب ومجلات الأطفال، والسلاسل الإبداعية، وإصدارات النشر الإقليمي، والروايات العالمية.

المعرض وتكريمه للفنان عبد الرحمن رشدي

ويُقام المعرض بمقر نادي محافظة الفيوم ويستمر حتى 9 يوليو المقبل، في احتفاء متجدد بالثقافة والمعرفة على أرض الفيوم. ويحمل المعرض هذا العام اسم الفنان المسرحي الرائد عبد الرحمن رشدي (1881–1939)، ابن المحافظة وأحد أعلام المسرح المصري والعربي.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويصاحبه برنامج ثقافي وفني متنوع يضم ندوات ولقاءات أدبية، وأمسيات فنية، وأنشطة تفاعلية موجهة للأطفال.