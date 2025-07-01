أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن المغربي يحيى عطية الله لا يستحق البقاء مع الفريق الأحمر خاصة أنه لم يقدم المستوى المطلوب خلال فترة الإعارة.

وأوضح عرابي في تصريحات إذاعية أنه كان يتصور أن عطية الله سيقدم مستويات كبيرة مع الأهلي، ولكن ذلك لم يحدث.

وأشار إلى أن قرار عدم تفعيل بند شراء عقد عطية الله منطقي خاصة أنه ليس مقنعاً والأمر لا يتعلق بخلافته للتونسي على معلول لأنه بالفعل لم يظهر بأفضل مستوياته.

وأكد أن رحيل المغربي رضا سليم كان متوقعاً رغم أنه لاعب جيد للغاية، ولكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق تسبب في معاناة فنية للاعب لأنه كان يتخذ قرارا ببقائه بديلا رغم تقديمه مستوى مميز.