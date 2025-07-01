روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على لوجانسك

قُتلت امرأة، يوم الإثنين، في مدينة دونيتسك الأوكرانية، بحسب ما أعلن الحاكم المعيّن من قبل موسكو، في حين قال مسؤولون روس آخرون إن مقاطعة لوجانسك الأوكرانية باتت الآن تحت سيطرتهم الكاملة.

وقال حاكم المنطقة المعين من قبل موسكو، دينيس بوشيلين، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس)، إن شخصين آخرين، بينهما قاصر، أصيبا في الهجوم الأوكراني.

وأضافت روسيا أن الهجوم نُفذ باستخدام صواريخ ستورم شادو.

ولم يصدر أي تأكيد من الجانب الأوكراني، كما تعذر التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

لوجانسك تحت السيطرة الروسية.. ولا تعليق من كييف

وسيطرت موسكو بشكل كامل على مقاطعة لوجانسك الواقعة شرقي أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات الروسية، يوم الإثنين.

وقال ليونيد باشنيك، حاكم المنطقة المعين من قبل موسكو، في تصريح للتلفزيون الروسي الرسمي، إن إعلان السيطرة الكاملة تم قبل يومين.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من كييف بشأن هذه الأنباء. كما أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلن بعد عن إتمام السيطرة على لوجانسك. ومع ذلك، جرت العادة أن تأتي التأكيدات الرسمية من موسكو بعد فترة وجيزة من تقارير النجاح الصادرة عن سلطات الاحتلال المحلية.

وكانت مقاطعة لوجانسك الأوكرانية قد خضعت جزئيا لسيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو منذ عام 2014. وعند اندلاع الحرب الشاملة في فبراير 2022، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على معظم أجزاء المقاطعة خلال بضعة أشهر.

وفي الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في خريف 2022، تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة بعض المناطق في شمال لوجانسك. لكن في الفترة الأخيرة، لم تعد القوات الأوكرانية تسيطر سوى على أراض لا تتجاوز بضعة كيلومترات مربعة.

ويزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقاطعات لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، باتت أراض روسية بالكامل.