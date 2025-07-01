طبيب الأهلي يزف نبأ سارا بشأن إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، عن تحسن الحالة الصحية لإمام عاشور، لاعب الفريق، بعد جراحة الترقوة التي أجراها في أمريكا.

قال جاب الله عبر الموقع الرسمي للأهلي:" تحسنت حالة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بشكل كبير بعد جراحة الترقوة التي أجراها في أمريكا، عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية.

أضاف طبيب الأهلي:" خضع إمام عاشور للفحص الطبي خلال ال 48 ساعة الماضية وتقرر أن يبدأ العلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

وكان إمام عاشور قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي.