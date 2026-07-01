المكسيك تنهي الشوط الأول متقدمةً على الإكوادور بثنائية في المونديال

أنهى منتخب المكسيك الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة أمام نظيره الإكوادوري، في المواجهة التي جمعتهما صباح الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب المكسيكي التسجيل في الدقيقة 22، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت بتمريرة طولية من ألفارادو، استلمها كينونيس ببراعة قبل أن يتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وواصل المنتخب المكسيكي تفوقه، ليعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 31، مستفيدًا من خطأ دفاعي من لاعبي الإكوادور، حيث وصلت الكرة إلى كينونيس الذي مررها بدوره إلى راؤول خيمينيز، ليقابلها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.

وفي المقابل، حاول منتخب الإكوادور تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، إلا أن محاولاته لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم المكسيك بثنائية دون رد.