قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية ،عصر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان. وأقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من المنازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في جنوب لبنان.

بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية،قصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان. وأقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق منازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان،

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد ألقت قنبلة صوتية، بعد ظهر اليوم، على بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان مستهدفةً أصحاب الجرارات الزراعية بهدف ترهيبهم. كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم، قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثا في جنوب لبنان. وألقت طائرة مماثلة قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيت في جنوب لبنان.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار فجر اليوم، على بلدة ديرسريان في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع، كما تم تمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الحالي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.