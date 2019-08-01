أمير مرتضى يحدد شروط اختيار مدرب الزمالك الجديد

وضع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك مجموعة من المحاور التي تتعلق باختيار المدرب الجديد الذي سيقود الفريق الأبيض خلال الموسم القادم 2019/2020.

وأشار أمير مرتضى إلى أهم عوامل اختيار المدرب الجديد أن يكون مناسب لمشروع الزمالك وأهدافه المستقبلية، مؤكدًا أنه سيراعى دراسة الأخطاء التي وقع فيها مدربوا الفريق السابقين، حتى لا تتكرر مع المدرب الجديد.

وأكد المشرف العام على الكرة أن الزمالك يحتاج إلى مدرب أجنبي، حيث أن المدرب الوطني يتعرض لضغوطات أكثر من الأجنبي مما يؤثر على نتائجه مع الفريق.

وقال نجل رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: " أعتقد أنه ليس شرطا أن يكون المدرب الجديد خاض تجارب إفريقية، فلا فيريرا أو بتشيكو أو حتى ماكليش درب في إفريقيا".

وواصل:"أرى ميدو مدرب مميز، ولكنه متعاقد مع المقاصة، ولدينا رغبة في اكتسابه خبرات أكبر بالدوري المصري، لأنه يوما ما سيقود الزمالك".

وأردف: "جروس كان لديه مميزات وعيوب مؤثرة في الزمالك وفيريرا عيوبه لم تظهر بشكل كبير على الفريق بل لاعبين معينين".

وأضاف:"أتمنى الصبر على الفريق وعليّ أنا شخصيا، لا أسعى لأي مصلحة سوى أن يفوز الزمالك، لا داع لتبرير كل التفاصيل، سأحمي اللاعبين والمدير الفني أيا كان اسمه".

وتابع حول إمكانية بقاءه في منصبه: "لا أطمح للبقاء في منصبي لسنوات، بل أسعى لخطوات صحيحة بي أو من غيري، لدي أفكار وممكن ألا تطبق، حالفني التوفيق في نتائج إيجابية بمساعدة الأخرين، أريد أن يعمل معي كوادر ولا أسعى للعمل بمفردي فقط".

وأعرب أمير مرتضى عن حزنه، سبب أن الانتصار تنسب فقط إلى اللاعبين والمدرب، في حين أن الجماهير لا تنسب الخسائر فقط إلى مرتضى منصور وابنه.

وشدد أمير على أن مجلس إدارة النادي يتعرض إلى ضغوطات مماثلة لتلك التي يتعرض لها اللاعبون، مؤكدًا أنه سيترك العمل في النادي عندما يصل إلى حائط مسدود مع الإدارة والجماهير.

وأتم: "إذا وجد من هو أفضل مني سأساعده، وإذا اقتنعوا بأداء الأدوار التي أنفذها سأبقى لحين مطالبتهم برحيلي".