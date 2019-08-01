 8 أحزاب تشارك في الانتخابات البرلمانية النمساوية.. انتهاء موعد جمع التوكيلات غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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8 أحزاب تشارك في الانتخابات البرلمانية النمساوية.. انتهاء موعد جمع التوكيلات غدا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:17 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 2:17 م

تشارك ثمانية أحزاب في الانتخابات البرلمانية المبكرة في النمسا، المقرر انعقادها في 29 سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر برلمانية، اليوم الخميس، إن المهلة الخاصة بجمع التوكيلات وتوقيعات الناخبين للأحزاب التي ليس لها مقاعد برلمانية سوف تنتهي غدا الجمعة.

وأضافت المصادر، أن 5 أحزاب هي (الشعب- الاشتراكي- الحرية- نويس- القائمة الأن) حصلوا على تزكيات وتأييد أعضاء في البرلمان، في حين تمكن حزب الخضر من الحصول على توكيلات من أكثر من 2600 ناخب، ويوشك حزبان أخران على الوفاء بالعدد المطلوب من التوكيلات.

وأشارت المصادر إلى أن الأحزاب التي حصلت على تأييد الناخبين ركزت نشاطها مؤخرا على العاصمة فيينا وولايتي شتيارمارك وفورارلبرج.


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